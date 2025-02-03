«Вторичка» в Казани в январе 2025-го подорожала, а в ряде городов цены уже снижаются

В Казани в январе 2025 года кв. м. на вторичном рынке в среднем подорожал на 0,8%, до 175,8 тыс. рублей, общая стоимость квартиры стала дороже на 1,2%, до 8,5 млн рублей, следует из аналитики портала «Мир квартир».
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