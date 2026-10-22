У всех российских фигуристов, получивших приглашения на этапы Гран-при ISU, есть визы. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
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