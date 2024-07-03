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Виллиан Хосе записал видеообращение к болельщикам "Спартака" после перехода в клуб

Виллиан Хосе записал видеообращение к болельщикам "Спартака" после перехода в клуб

Нападающий "Спартака" Виллиан Хосе поделился своими эмоциями после перехода в московский клуб. В своем видеообращении он выразил радость по поводу перехода в команду и заявил, что ему не терпится начать новый этап своей карьеры.

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