Галицкий недоволен работой Писарева. «Краснодар-2» идет 5-м во Второй лиге («ФНЛ с Ильевым»)

Главный тренер «Краснодара-2» сохранит пост, если будет давать результат, сообщает «ФНЛ с Ильевым». После 5 матчей «быки» занимают в таблице Второй лиги А (группа «Золото») 5-е место, отставая от лидирующего «Новосибирска» на 6 очков при одной игре в запасе.