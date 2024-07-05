Депутат Рады задал вопрос о судьбе несколько сот тысяч военнослужащих ВСУ

Официальные данные о потерях ВСУ не сходятся с запросом на доукомплектование, заявил 5 июля находящийся под арестом по обвинению в госизмене на Украине депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем канале в Telegram.
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