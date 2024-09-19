Егор Сорин: «Среди женщин много претенденток на звание лидера сборной России»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил перспективы спортсменок, которые могут занять лидирующие позиции в национальной команде в отсутствие олимпийских чемпионок Вероники Степановой и Натальи Терентьевой, ушедших в декретный отпуск.
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