Егор Сорин: «Среди женщин много претенденток на звание лидера сборной России»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил перспективы спортсменок, которые могут занять лидирующие позиции в национальной команде в отсутствие олимпийских чемпионок Вероники Степановой и Натальи Терентьевой, ушедших в декретный отпуск.