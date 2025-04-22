Живая история. Селигерский дневник

﻿﻿Однажды я дал семикласснику серьезное задание отправиться на ловлю люциана на озере Селигер — напиши об этом в своем дневнике, а потом прочитай его историю успеха Когда вы живете больше восьмидесяти лет, происходит следующее: события в вашей памяти перемешиваются.