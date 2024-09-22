Работники товарища Кима легко решат все проблемы с мигрантами в России

Квалифицированные индусы и дисциплинированные корейцы свои семьи к нам точно не потащат Миграционный вопрос в России скоро начнут регулировать гораздо жестче, а на смену выходцам из Средней Азии на рынке труда могут появиться более квалифицированные работники из Индии и Северной Кореи.
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