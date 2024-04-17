Пресс-конференция «Актуальные вопросы в рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному сезону 2024 года»

фото: РИА Новости/Алексей Никольский Предлагаем Вашему вниманию ознакомиться с итогами пресс-конференции «Актуальные вопросы в рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному сезону 2024 года» В пятницу, 12 апреля 2024 года, в 12:00 состоялась пресс-конференция Главного управления МЧС России по городу Москве на тему «Актуальные вопросы в рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному сезону 2024 года».