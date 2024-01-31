В Сети появились новости о том, что Германия потребовала от Нигера прекратить отношения с Россией, угрожая разрывом отношений и закрытием своего посольства в стране.
Кому нужна Германия?
Комментарии
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Natalija Osminina
Какая прелесть!!!)))
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23 час.
И
Ирина
Ещё бы на дорожку пенделя выдать мозолистой нигерийской ногой германским послам...)))
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22 час.
Александр Николаевич
Нигерийцы-лапочки, могильщики неоколониализма...!!!
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16 час.
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