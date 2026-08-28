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В Автотеке появились расчеты кузовного ремонта автомобилей из Казахстана и Беларуси

В Автотеке появились расчеты кузовного ремонта автомобилей из Казахстана и Беларуси

Проект Авито Авто "Автотека" совместно с международной компанией Аудатэкс расширила данные в отчетах, включив в раздел "Происшествия" расчеты стоимости кузовного ремонта, выполненного на территории Казахстана и Беларуси.

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