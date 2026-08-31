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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Валенсия» может арендовать Эллиотта у «Ливерпуля». Хавбек поговорил с Корбераном о роли в испанской команде

« Валенсия » ведет переговоры о переходе полузащитника «Ливерпуля» Харви Эллиотта . Испанский клуб хотел бы арендовать 23-летнего хавбека.

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