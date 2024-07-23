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Царьград

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Священник объяснил, почему на похороны нельзя одеваться во всё чёрное

Священник объяснил, почему на похороны нельзя одеваться во всё чёрное

Бандин развеял миф о чёрной одежде на похоронахСвященник Андрей Бандин рассказал ИА "В городе N", что у русских почему-то существует традиция одеваться на похороны во всё черное, но это не верный подход.

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