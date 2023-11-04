Axios: сотрудница Госдепа США заявила о причастности Байдена к геноциду в Газе

Президент США Джо Байден причастен к геноциду палестинского народа в секторе Газа. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написала сотрудница Государственного департамента страны Сильвия Якуб, пишет портал Axios.
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