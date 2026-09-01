На Кипре на глубине 550 метров нашли затонувшее судно

В Средиземном море у побережья Северного Кипра обнаружен объект, который, по предварительным данным, является затонувшим пассажирским судном.
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