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Пятый канал

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На Кипре на глубине 550 метров нашли затонувшее судно

На Кипре на глубине 550 метров нашли затонувшее судно

В Средиземном море у побережья Северного Кипра обнаружен объект, который, по предварительным данным, является затонувшим пассажирским судном.

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