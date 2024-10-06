PSSR становится лучше: Разработчики игр для PS5 Pro отмечают положительные измен...

PSSR становится лучше: Разработчики игр для PS5 Pro отмечают положительные изменения в технологии SonyВ ремастере The Last of Us 2 апскейлер PSSR повышает разрешение из 1440p до 4K и позволяет достичь скорости 60 кадров в секунду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)