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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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PSSR становится лучше: Разработчики игр для PS5 Pro отмечают положительные измен...

PSSR становится лучше: Разработчики игр для PS5 Pro отмечают положительные измен...

PSSR становится лучше: Разработчики игр для PS5 Pro отмечают положительные изменения в технологии SonyВ ремастере The Last of Us 2 апскейлер PSSR повышает разрешение из 1440p до 4K и позволяет достичь скорости 60 кадров в секунду.

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