Матвийчук: 90% наёмников вступили в ВСУ ради денег, 10% — идейные фашисты

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя смерть британского наемника ВСУ Кристофера Гаррета под Изюмом в Харьковской области в «результате некого инцидента», назвал причины, по которым иностранные наемники идут воевать за Украину.
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