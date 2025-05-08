Матвийчук: 90% наёмников вступили в ВСУ ради денег, 10% — идейные фашисты

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя смерть британского наемника ВСУ Кристофера Гаррета под Изюмом в Харьковской области в «результате некого инцидента», назвал причины, по которым иностранные наемники идут воевать за Украину.