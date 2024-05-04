Вкусные рецепты несладких пирогов: быстро и не затратно

Разнообразить домашнюю выпечку можно, сменив начинку в привычном сладком тесте. Не хочется больше кушать что-то с сахаром, надоели фрукты, джемы и творог? Тогда попробуйте соленые пироги с самой разнообразной несладкой начинкой: мясо, картошка, сыр, яйцо, зелень, а также многое другое.