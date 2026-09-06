Агент ЦРУ приказал Горбачёву, и Россия откатилась назад: Генерал рассказал, спустя годы

Москва, конец восьмидесятых. Обычная квартира, два автоматчика у дверей, чёрная «Волга» у подъезда — и учёный, которому нельзя даже за хлебом выйти одному.
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