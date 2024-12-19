Подробности Kingdom Come: Deliverance 2 от IGN: выпивка дает Генри улучшенные характерист...

Подробности Kingdom Come: Deliverance 2 от IGN: выпивка дает Генри улучшенные характеристики, но важно не переборщитьИздание IGN продолжает делиться новыми подробностями предстоящей Kingdom Come: Deliverance 2 от студии Warhorse.
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