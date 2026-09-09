Елена Галимова: Белок поможет контролировать аппетит и здоровье

Белок играет ключевую роль в организме, поддерживая здоровье и контролируя аппетит. Терапевт Елена Галимова советует добавлять в рацион яйца, греческий йогурт и творог.
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