👍 В Крыму готовят для работы на руководящих должностях 50 ветеранов СВО «С февраля 2025 года в Крыму стартовала программа «Герои Крыма».
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👍 В Крыму готовят для работы на руководящих должностях 50 ветеранов СВО «С февраля 2025 года в Крыму стартовала программа «Герои Крыма».