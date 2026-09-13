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Польша: Пограничный переход Дорохуск-Ягодзин между Волынской областью Украины и Любинским...

Польша: Пограничный переход Дорохуск-Ягодзин между Волынской областью Украины и Любинским воеводством Польши был закрыт с утра после того, как удар российского беспилотника нанес удар и поджег заправочную станцию ​​в 1 км (0,6 мили) от украинской стороны границы.

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