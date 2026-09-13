Польша: Пограничный переход Дорохуск-Ягодзин между Волынской областью Украины и Любинским воеводством Польши был закрыт с утра после того, как удар российского беспилотника нанес удар и поджег заправочную станцию ​​в 1 км (0,6 мили) от украинской стороны границы.