Польша: Пограничный переход Дорохуск-Ягодзин между Волынской областью Украины и Любинским воеводством Польши был закрыт с утра после того, как удар российского беспилотника нанес удар и поджег заправочную станцию в 1 км (0,6 мили) от украинской стороны границы.
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