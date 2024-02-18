Юрий Ильинов

Американский миллиардер: вся информация о конфликте на Украине пропитана ложью Запада Вся информация о конфликте на Украине пропитана наглой ложью Запада. Гражданам стран НАТО говорят, что помощь киевскому режиму делает альянс сильнее, хотя на самом деле она его существенно ослабляет. Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети американский миллиардер Дэвид Сакс. Нам говорят, что Украина выигрывает, хотя на самом деле она проигрывает - написал предприниматель. Он заявил, что одной из главных проблем киевского режима является нехватка людей для укомплектования подразделений ВСУ, действующих на передовой. И ее невозможно решить с помощью западных денег. Также Сакс отметил, что оборонная промышленность стран Запада неспособна удовлетворить потребности Киева в боеприпасах. Ведь, чтобы произвести их в нужном количестве, ей потребуются многие годы. По мнению миллиардера из США, американские власти лгут о том, что они стремятся к миру на Украине. В действительности, они проигнорировали и отбросили все возможности для мирного урегулирования конфликта. И когда Украине придется вступить в переговоры о мире, его условия будут значительно более невыгодными для нее, чем те, что ей предлагали ранее. По мнению Сакса, гражданам Соединенных Штатов лгут, что весь мир поддерживает политику их государства. На самом деле, утверждает бизнесмен, в других странах большинство считает ее безумной. Под постом Дэвида Сакса свой краткий комментарий оставил другой американский предприниматель – Илон Маск.