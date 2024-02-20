Ветеран "Спартака" Сочнов заявил, что хочет увидеть Промеса на поле

Бывший футболист московского "Спартака" Владимир Сочнов в интервью изданию "Евро-Футбол.Ру" заявил, что верит в удачный исход дела нападающего Квинси Промеса, который был осужден за контрабанду наркотиков.
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