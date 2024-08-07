Правовед Дзгоева: при нехватке страхового стажа можно докупить пенсионные баллы

Для назначения пенсии требуется стаж не менее 15 лет и достижение пенсионного возраста. В случае нехватки стажа можно докупить пенсионные баллы, рассказала в беседе с РИА «Новости» заместитель руководителя, доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.