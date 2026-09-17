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Царьград

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ГИБДД и медики проверили водителей на трассе М-12 под Красноуфимском

ГИБДД и медики проверили водителей на трассе М-12 под Красноуфимском

На федеральной трассе М-12 «Восток» в Красноуфимском районе прошёл масштабный профилактический рейд, организованный Госавтоинспекцией Свердловской области совместно с медиками.

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