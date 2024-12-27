Киев остался без западных дальнобойных ракет: что произошло в зоне СВО 27 декабря

МОСКВА, 27 декабря, ФедералПресс. «ФедералПресс» собрал главные новости о происходящем в зоне СВО. В пятницу, 27 декабря, армия РФ захватила село Украинка на южном фасе фронта около Покровска, у Киева закончились западные дальнобойные ракеты, а украинцы убеждены, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность сможет разрешить конфликт в их пользу.