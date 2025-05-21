Глава Адыгеи в День памяти и скорби призвал жителей республики сохранять мир и единство многонационального народа

В День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своих социальных сетях обратился к жителям региона, подчеркнув важность сохранения исторической памяти и межнационального согласия.
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