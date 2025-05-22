В Черновицкой области рейдерами ПЦУ захвачен Параскевинский храм УПЦ

На Западной Украине продолжают захватывать храмы Украинской Православной церкви. 21 мая 2025 года в Черновицкой области в селе Усть-Путила боевики ПЦУ под руководством Романа Грищука захватили Церковь святой Параскевы, принадлежащей УПЦ.
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