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После второго Знака, будет объявлен Старт!

После второго Знака, будет объявлен Старт!

16.03.2025 Катрен №16 (3225) “После второго Знака, будет объявлен Старт!” МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ - СоТворцы с СОЗДАТЕЛЕМ БОЖЕСТВЕННОЙ МОНАРХИИ! Божественная Монархия — это Богодержавие, Управление Бога на Планете.

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