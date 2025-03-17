16.03.2025 Катрен №16 (3225) “После второго Знака, будет объявлен Старт!” МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ - СоТворцы с СОЗДАТЕЛЕМ БОЖЕСТВЕННОЙ МОНАРХИИ! Божественная Монархия — это Богодержавие, Управление Бога на Планете.
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