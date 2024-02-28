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Царьград

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СК завёл дело на хозяйку кофейни в Люберцах за отказ пускать бойцов СВО

СК завёл дело на хозяйку кофейни в Люберцах за отказ пускать бойцов СВО

На владелицу кофейни в Люберцах, которая выгнала на улицу участников СВО, завели уголовное дело.Следственный комитет завёл уголовное дело на владелицу кофейни «Strong Coffee» в Люберцах, которая выгнала на улицу участников специальной военной операции на Украине.

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