СК завёл дело на хозяйку кофейни в Люберцах за отказ пускать бойцов СВО

На владелицу кофейни в Люберцах, которая выгнала на улицу участников СВО, завели уголовное дело.Следственный комитет завёл уголовное дело на владелицу кофейни «Strong Coffee» в Люберцах, которая выгнала на улицу участников специальной военной операции на Украине.