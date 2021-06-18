Dooralei

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Моргенштерн через суд намерен добиться снятия запрета на въезд на Украину

Моргенштерн через суд намерен добиться снятия запрета на въезд на Украину

Российский рэпер Алишер Валеев, выступающий под псевдонимом Моргенштерн, подал иск в суд Киева против Службы безопасности Украины (СБУ), рекомендовавшей Минкультуры Украины включить музыканта в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности.

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