Какие праздники отмечаются сегодня? ✅ Всемирный день фотографии.Скидывайте в комменты любые фотки сегодняшнего дня — вечером соберем подборку 🤗 ✅ Всемирный день гуманитарной помощи.
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Какие праздники отмечаются сегодня? ✅ Всемирный день фотографии.Скидывайте в комменты любые фотки сегодняшнего дня — вечером соберем подборку 🤗 ✅ Всемирный день гуманитарной помощи.