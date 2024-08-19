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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика

Какие праздники отмечаются сегодня? ✅ Всемирный день фотографии.Скидывайте в комменты любые фотки сегодняшнего дня — вечером соберем подборку 🤗 ✅ Всемирный день гуманитарной помощи.

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