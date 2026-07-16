Прокуратура ФРГ завела дело на сатирика Штаймле за его слова о Мерце и Меркель

Прокуратура немецкого города Дессау-Рослау инициировала расследование против сатирика Уве Штаймле из-за его скандальных высказываний в адрес действующего канцлера Фридриха Мерца и бывшего канцлера Ангелы Меркель.
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