Евросоюз представил Управление по ИИ. Оно займется созданием государственной экосистемы

Управление по ИИ учреждено в соответствии с новым Законом об искусственном интеллекте Евросоюза, который вступит в силу до конца июля нынешнего годаУправление по ИИ будет помогать регулировать риски, связанные с использованием ИИ, а также способствовать внедрению инноваций в этой сфере.