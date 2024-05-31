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Евросоюз представил Управление по ИИ. Оно займется созданием государственной экосистемы

Евросоюз представил Управление по ИИ. Оно займется созданием государственной экосистемы

Управление по ИИ учреждено в соответствии с новым Законом об искусственном интеллекте Евросоюза, который вступит в силу до конца июля нынешнего годаУправление по ИИ будет помогать регулировать риски, связанные с использованием ИИ, а также способствовать внедрению инноваций в этой сфере.

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