«Понимает на уровне интуиции». В Mercedes рассказали, почему им будет не хватать Хэмилтона

«Понимает на уровне интуиции». В Mercedes рассказали, почему команде будет не хватать ХэмилтонаMercedesТехнический директор Mercedes Эндрю Шовлин признался, что команде будет сильно не хватать Льюиса Хэмилтона, который в 2025 году перейдет в Ferrari.