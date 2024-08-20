«Понимает на уровне интуиции». В Mercedes рассказали, почему им будет не хватать Хэмилтона

«Понимает на уровне интуиции». В Mercedes рассказали, почему команде будет не хватать ХэмилтонаMercedesТехнический директор Mercedes Эндрю Шовлин признался, что команде будет сильно не хватать Льюиса Хэмилтона, который в 2025 году перейдет в Ferrari.
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