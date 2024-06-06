Axiom Space вместе с NASA и SpaceX завершили первый комплексный тест скафандров для миссии Artemis III

Астронавт Axiom Пегги Уитсон и астронавт НАСА Дуглас Уилок тестируют модуль Axiom на прототипе системы десантного корабля Starship HLS 30 апреля в скафандре внешнего маневрирующего устройства (AxEMU) в Хоторне, Калифорния.
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