Новая остановка в стиле «Нового Херсонеса»: когда планируют закончить?

В Севастополе подрядчик уже завершил дорожные работы по улице Древней, ведущей к музейно-храмовому комплексу «Новый Херсонес» и приступил к обустройству нового остановочного комплекса, который будет выполнен в едином стиле с музейно-храмовым комплексом.