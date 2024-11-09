Новая остановка в стиле «Нового Херсонеса»: когда планируют закончить?

В Севастополе подрядчик уже завершил дорожные работы по улице Древней, ведущей к музейно-храмовому комплексу «Новый Херсонес» и приступил к обустройству нового остановочного комплекса, который будет выполнен в едином стиле с музейно-храмовым комплексом.
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