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Врач Демидик: овощи и фрукты нужно мыть прямо перед едой

Врач Демидик: овощи и фрукты нужно мыть прямо перед едой

Правильная обработка овощей и фруктов перед употреблением помогает снизить риск инфекций и удалить возможные остатки химических веществ, рассказал терапевт и главный врач сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик, сообщает «Лента.

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