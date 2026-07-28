Врач Демидик: овощи и фрукты нужно мыть прямо перед едой

Правильная обработка овощей и фруктов перед употреблением помогает снизить риск инфекций и удалить возможные остатки химических веществ, рассказал терапевт и главный врач сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик, сообщает «Лента.
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