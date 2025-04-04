Еще пятеро братчан отправятся в зону СВО

В Братске проводили группу из пятерых добровольцев в зону СВО. На площади перед областным сборным пунктом собрались мужчины, которых провожали мэр Александр Дубровин, председатель городской Думы Ольга Янькова, представители духовенства.
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