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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Изак Аджар: «С каждым кругом баланс машины становился все лучше и лучше. Я выложился на сто процентов»

Пилот «Рейсинг Буллз» подвел итоги квалификационной сессии перед Гран-при Японии, в которой сумел пробиться в третий сегмент и занял 7-е место.

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