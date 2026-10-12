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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Минаур предложил изменить правила подачи: «Нужно разрешить подбрасывать мяч только один раз»

Алекс де Минаур предложил запретить теннисистам повторять подброс мяча перед подачей. «Ограничить время между первой и второй подачами? Да, это нормально.

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