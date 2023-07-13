Прокуратура Амурской области начала проверку в детсаду в Амурской области

В поселке городского типа Прогресс 17 детей заболели энтеровирусной инфекцией. Прокуратура Райчихинска начала проверку в детском саду № 16 «Золотая рыбка», куда они ходили.
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