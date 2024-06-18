В Копейске избрали нового мэра

В Копейске депутаты избавили Светлану Логанову от приставки «и.о.". Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, сегодня, 18 июня, собрание депутатов городского округа большинством голосов избрало главой города Светлану Логанову.
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