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В Копейске избрали нового мэра

В Копейске избрали нового мэра

В Копейске депутаты избавили Светлану Логанову от приставки «и.о.". Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, сегодня, 18 июня, собрание депутатов городского округа большинством голосов избрало главой города Светлану Логанову.

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