Дайджест дня: автобусы Sollers, будущий Scout и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Sollers запустила сборку больших автобусов на своем предприятии во Владивостоке, где прежде выпускали автомобили Mazda, а в течение последнего года делали пикапы ST6 (сейчас их сборка переведена в Ульяновск).