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Аргументы и Факты

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Пушков: раскол в США из-за финансирования Киева будет только нарастать

Пушков: раскол в США из-за финансирования Киева будет только нарастать

Глава комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что раскол в Конгрессе США по вопросу поддержки Киева перешёл из «риторической плоскости в практическую», он подчеркнул, что с приближением президентских выборов в стране данный будет только нарастать.

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