Пушков: раскол в США из-за финансирования Киева будет только нарастать

Глава комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что раскол в Конгрессе США по вопросу поддержки Киева перешёл из «риторической плоскости в практическую», он подчеркнул, что с приближением президентских выборов в стране данный будет только нарастать.