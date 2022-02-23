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Любушкин о дебюте за «Торонто»: «Невероятно счастлив играть здесь. Для меня это большой опыт»

Илья Любушкин поделился впечатлениями от дебюта за «Торонто».  Российский защитник впервые сыграл за новую команду в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:4 ОТ).

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