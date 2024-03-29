С Чонгуком происходит паранормальное: «Видел лица сослуживцев во сне 2 года назад»

К мистике и чему-то потустороннему все относятся совершенно по-разному. Кто-то верит и с упоением читает истории, связанные с этой темой, кто-то называет все это чушью, а кто-то понимает, что некоторые аспекты нашей жизни скрыты от глаз.
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