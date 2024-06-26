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Предательство или фейк? Что сказал Вучич о поставке снарядов "конечному пользователю". Рассказываю

Предательство или фейк? Что сказал Вучич о поставке снарядов "конечному пользователю". Рассказываю

Сегодня 1,1K прочитали Скандал с отправкой Сербией б/припасов обрастает всё новыми подробностями.

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Комментарии
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Лариса Коломинова
мы сами торгуем с недружественными странами.что вы ждете от других стран?
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18 час.

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